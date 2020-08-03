Опубликовано видео с колонной белорусской бронетехники у границы с РФ
3 августа 2020, 08:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Новая газета
СМИ опубликовали кадры, на которых можно заметить колонну белорусской бронетехники около границы России. Накануне под Минском задержали более 30 граждан РФ, которые якобы заброшены с целью дестабилизации ситуации в стране.
Видеоролик снят очевидцем на камеру из проезжающей мимо машины. Человек успел заснять, как на обочине стоят около десяти бронетранспортеров, а колонну сопровождает автомобиль военной автоинспекции. Однако, в какое время и где именно сделано видео, не уточнятся.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне являются первыми из 180-200 человек, запланированных для заброски в страну с целью дестабилизации ситуации.
Кроме того, Пушков рассказал о вовлечении Белоруссии в «антироссийские игры».
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