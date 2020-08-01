Лукашенко считает, что задержанные россияне были первыми из 180-200 человек
1 августа 2020, 20:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, запланированных для заброски в страну с целью дестабилизации ситуации.
"Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Белоруссию. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", – заявил президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Минск готов к взаимодействию с Москвой по делу о задержанных в Минске россиянах, с которыми необходимо обращаться "аккуратно".
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