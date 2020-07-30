Эксперт оценил задержание россиян: достижение PR-эффекта для избирательной кампании

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30 июля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

задержание россиян, кадр из видео

Задержание россиян имеет своей целью достижение PR-эффекта для избирательной кампании Александра Лукашенко и вряд ли приведет к долгосрочным последствиям, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт надеется, что "погоня за политическими очками" не зайдет дальше и часть задержанных россиян не экстрадируют на Украину. По мнению Жарихина, в Минске пользуются тем, что Москва ради хороших отношений с белорусским народом пока никак опрометчиво не отвечала на уже звучавшие до этого резкие высказывания в ее адрес и надеются на сдержанную реакцию и в этой ситуации.

Как отметил Жарихин, у Белоруссии никаких оснований для задержания россиян не было, поскольку они с полным правом по своим документам въехали на территорию Белоруссии, с собой не имеют ничего запрещенного.

Москва способна свергнуть президента Александра Лукашенко без отправки в страну бойцов частных военных компаний. Соответствующую точку зрения озвучил политический эксперт из России Богдан Безпалько.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов с большими допусками относиться к словам экспертов о причинах задержания россиян в Белоруссии.