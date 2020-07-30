Песков ответил на вопрос о причинах задержания россиян в Белоруссии
30 июля 2020, 14:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов с большими допусками относиться к словам экспертов о причинах задержания россиян в Белоруссии.
«Вы знаете, наверное, больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно стало основанием для задержания … За что их преследовать в России? А кто вам сказал, что они там в Донбассе принимали участие?» - высказал он.
Песков отметил, что в Кремле такой информацией не располагают.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.
Анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание, заявил, что «отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах страны».
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