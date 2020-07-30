Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Песков ответил на вопрос о причинах задержания россиян в Белоруссии

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков ответил на вопрос о причинах задержания россиян в Белоруссии
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов с большими допусками относиться к словам экспертов о причинах задержания россиян в Белоруссии.

«Вы знаете, наверное, больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно  стало основанием для задержания … За что их преследовать в России? А кто вам сказал, что они там в Донбассе принимали участие?» - высказал он.

Песков отметил, что в Кремле такой информацией не располагают.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.

Анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание, заявил, что «отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах страны».

БА

В мире

Киевский аналитик раскрыл имя возможного преемника Зеленского на посту президента

Киевский аналитик раскрыл имя возможного преемника Зеленского на посту президента

Преемником Владимира Зеленского на посту президента Украины может стать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. С таким прогнозом выступил Вадим Карасев, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью