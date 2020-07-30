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В Кремле отреагировали на задержание россиян в Белоруссии

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Кремле отреагировали на задержание россиян в Белоруссии
фото: Красная площадь, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. Он ответил на вопрос об украинском гражданстве у некоторых из них.

«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что сегодня российский посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Песков выразил надежду, что в результате диалога, а также по каналам общения между специальными службами, будет предоставлена исчерпывающая информация о том, что произошло.

«… мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», - резюмировал он.

Ранее анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание, заявил, что «отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах страны».

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