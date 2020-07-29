Белорусский государственный телеканал показал видео задержания «российских боевиков ЧВК»
29 июля 2020, 16:50[ «Аргументы Недели» ]
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал видео задержания граждан, которые, по утверждению госагентства Белта, являются россиянами и якобы представляют частную военную компанию Вагнера.
В сюжете указывается, что у каждого из задержанных была небольшая ручная кладь, а на всех - три больших чемодана. Внимание на себя они обратили тем, что в отличие от других российских туристов вели себя очень скромно, не впили спиртное, держались обособленно, при этом тщательно изучали территорию санатория.
В сюжете показаны кадры непосредственно задержания в номерах, личные вещи, одежда задержанных. Среди личных вещей видны обложки российских паспортов, доллары, телефон, банковские карты.
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