Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

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29 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

задержание, фото: соцсети

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

Белорусскими правоохранителями была получена информация о прибытии в страну «более 200 боевиков», сообщает БелТА. Группа заселилась в одну из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля. Затем 27 июля группа переехала в один из минских санаториев. Администрация санатория обратила внимание, что приезжие вели себя странно, одеты были в однообразную одежду в стиле "милитари". Кроме этого мужчины не употребляли алкоголь и небольшими группами изучали территорию. Их задержание произошло в ночь на 29 июля. Опубликован список задержанных.

Лукашенко ранее прокомментировал протесты в Белоруссии: "мы это проходили".