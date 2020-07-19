Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии: «мы это проходили»
19 июля 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]
Александр Лукашенко заявил, что видит схожие черты у текущей кампании по выборам президента и у выборов главы государства, прошедших в 2010 году, когда участники акции протеста пытались ворваться в Дом правительства.
Лукашенко отметил, что "этот вариант - свержения существующего правительства или же расшатать обстановку - остается по-прежнему актуальным". Извне ждать нападения не приходится, поскольку сейчас другая ситуация.
"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается…", - заметил белорусский лидер при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля.
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