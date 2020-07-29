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Посол РФ отреагировал на задержание россиян, якобы пытавшихся дестабилизировать обстановку в Белоруссии

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Посол РФ отреагировал на задержание россиян, якобы пытавшихся дестабилизировать обстановку в Белоруссии
посольство РФ в Белоруссии, фото: bobreparhiya.by

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии о задержании россиян в стране. Пока официальной информацией об этом посольство не располагает.

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов. Об этом сообщают белорусские СМИ.

НС

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Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

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