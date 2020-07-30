Политолог из России назвал способы свергнуть Лукашенко без отправки бойцов ЧВК
30 июля 2020, 15:33[ «Аргументы Недели» ]
Москва способна свергнуть президента Александра Лукашенко без отправки в страну бойцов частных военных компаний. Соответствующую точку зрения озвучил политический эксперт из России Богдан Безпалько.
Аналитик, процитированный Telegram-каналом журналиста Аббаса Джумы, назвал вчерашнее задержание российских «боевиков» под Минском «спектаклем», с помощью которого Лукашенко пытается запугать избирателей перед выборами президента. По мнению Безпалько, РФ, если бы захотела, могла бы свергнуть главу соседней страны без отправки туда своих бойцов. Если Москва ограничит торгово-экономические связи с Белоруссией или окажет масштабную поддержку оппонентам Лукашенко, его режим рассыплется, «как карточный домик», отметил политолог.
Ранее в четверг сообщалось, что белорусский СК раскрыл подробности обвинений в отношении задержанных россиян.
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