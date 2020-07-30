СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений против задержанных российских «боевиков»

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30 июля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наручники, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В Белоруссии раскрыли подробности обвинений в отношении российских «боевиков», задержанных в среду под Минском. Соответствующую информацию озвучили в Следственном комитете соседней страны, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как передает РИА Новости, в белорусском СК отметили, что, по версии следствия, россияне, являющиеся сотрудниками ЧВК Вагнера, занимались приготовлениями к массовым беспорядкам. В дальнейшем задержанных должны поместить под стражу. В настоящий момент данный вопрос решается правоохранителями.

Ранее появилось сообщение, согласно которому часть «боевиков» созналась в подготовке революции.