Предсказано возможное введение военного положения в Белоруссии после поимки «боевиков» из РФ

Журналист заявил на «Эхе Москвы», что сообщения белорусских СМИ о поимке россиян, заподозренных в планах организации массовых беспорядков, представляют собой «информационную операцию», которая имеет цель создать в обществе «настроение страха». Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий Вечерко назвал введение военного положения. Оно, по словам эксперта, позволит президенту Александру Лукашенко обезопасить себя от назревающего в стране «майдана».
Ранее в четверг сообщалось, что Александр Михайлов, бывший генерал ФСБ, обвинил писателя Захара Прилепина в подставе задержанных в Белоруссии граждан РФ.
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