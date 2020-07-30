Предсказано возможное введение военного положения в Белоруссии после поимки «боевиков» из РФ

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30 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

После задержания российских «боевиков» в Белоруссии власти бывшей советской республики могут ввести военное положение. Соответствующий прогноз, выступая в радиоэфире, озвучил журналист Франак Вечерко.

Журналист заявил на «Эхе Москвы», что сообщения белорусских СМИ о поимке россиян, заподозренных в планах организации массовых беспорядков, представляют собой «информационную операцию», которая имеет цель создать в обществе «настроение страха». Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий Вечерко назвал введение военного положения. Оно, по словам эксперта, позволит президенту Александру Лукашенко обезопасить себя от назревающего в стране «майдана».

Ранее в четверг сообщалось, что Александр Михайлов, бывший генерал ФСБ, обвинил писателя Захара Прилепина в подставе задержанных в Белоруссии граждан РФ.