Экс-генерал ФСБ обвинил Прилепина в подставе пойманных в Белоруссии российских «боевиков»

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30 июля 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Писатель и политик Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Отечественный писатель и политик Захар Прилепин подставил задержанных накануне в Белоруссии россиян. С соответствующим заявлением выступил Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ РФ в отставке.

В среду в Минске объявили о задержании 33 российских «боевиков», которые подозреваются в намерении устроить массовые беспорядки. Прилепин сообщил в социальной сети Facebook, что среди этих людей есть несколько бывших бойцов созданного им батальона, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне самопровозглашенной ДНР.

Согласно точке зрения процитированного «Московским комсомольцем» Михайлова, Прилепин подставил задержанных. «Теперь его заявления можно “пришить” к делу: раз эти люди воевали там, значит и сюда приехали воевать», - отметил бывший генерал.