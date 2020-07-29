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Прилепин отреагировал на задержание россиян в Белоруссии: «Там два или три бойца из моего батальона»

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Прилепин отреагировал на задержание россиян в Белоруссии: «Там два или три бойца из моего батальона»
фото: Захар Прилепин, Nikolay Titov/ globallookpress.com

Известный писатель Захар Прилепин прокомментировал задержание российских граждан из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, среди них есть люди, который служили в его батальоне.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», - пояснил он.

Однако Прилепин опроверг информацию, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Он добавил, что из столицы республики бойцы отправлялись в другие точки мира.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что запросит официальную информацию у компетентных органов страны.

БА

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