Часть задержанных в Белоруссии российских «боевиков» созналась в подготовке революции

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30 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусские милиционеры, Siarhei Balai / globallookpress.com

Часть российских «боевиков», задержанных накануне под Минском, созналась в подготовке революции в Белоруссии. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совбеза страны Андрей Равков, сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Как пишет «Московский комсомолец», Дмитриев, цитируя высказывания Равкова на сегодняшнем заседании в Центризбиркоме, рассказал, что секретарь Совбеза проинформировал о подготовке под Невелем и Псковом новых групп «боевиков» для переброски в Белоруссию. По словам кандидата, Равков также заявил, что некоторые из задержанных в среду россиян признались в подготовке революции.

Ранее сообщалось, что журналист Франак Вечерко спрогнозировал возможное введение военного положения в Белоруссии.