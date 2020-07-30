Часть задержанных в Белоруссии российских «боевиков» созналась в подготовке революции
30 июля 2020, 11:23[ «Аргументы Недели» ]
Часть российских «боевиков», задержанных накануне под Минском, созналась в подготовке революции в Белоруссии. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совбеза страны Андрей Равков, сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.
Как пишет «Московский комсомолец», Дмитриев, цитируя высказывания Равкова на сегодняшнем заседании в Центризбиркоме, рассказал, что секретарь Совбеза проинформировал о подготовке под Невелем и Псковом новых групп «боевиков» для переброски в Белоруссию. По словам кандидата, Равков также заявил, что некоторые из задержанных в среду россиян признались в подготовке революции.
Ранее сообщалось, что журналист Франак Вечерко спрогнозировал возможное введение военного положения в Белоруссии.
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