Лукашенко прокомментировал задержание россиян: «это солдаты»

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1 августа 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к взаимодействию с Москвой по делу о задержанных в Минске россиянах, которых белорусская сторона считает наемниками ЧВК "Вагнер".

По его словам, стороны "не решат вопрос, перекрикивая друг друга в СМИ". "Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда", - заявил он.

Александр Лукашенко также заявил, что с задержанными под Минском россиянами необходимо обращаться "аккуратно". "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", – заявил Лукашенко в ходе встречи с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем следственного комитета республики Иваном Носкевичем.

Консул посольства России в Минске Кирилл Плетнев утром в субботу, 1 августа, заявил, что дипломаты РФ встретились в одном из пенитенциарных учреждений Белоруссии c 33 задержанными россиянами.

Нарышкин сообщил об оценке Европы задержания российских граждан в Белоруссии.