Нарышкин сообщил об оценке Европы задержания российских граждан в Белоруссии

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1 августа 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава СВР Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Правительственные круги в европейских странах, политические элиты в Европе квалифицируют задержание российских граждан в Белоруссии как срежиссированную акцию. Такое заявление в субботу глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Руководитель СВР сообщил, что его служба следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии и за оценочной реакцией политических элит других стран.

"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", - сказал Нарышкин.

Он выразил надежду, что инцидент с задержанием граждан России в Белоруссии будет исчерпан и преодолен. "Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", - подчеркнул глава СВР.