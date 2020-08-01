Нарышкин сообщил об оценке Европы задержания российских граждан в Белоруссии
1 августа 2020, 17:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительственные круги в европейских странах, политические элиты в Европе квалифицируют задержание российских граждан в Белоруссии как срежиссированную акцию. Такое заявление в субботу глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Руководитель СВР сообщил, что его служба следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии и за оценочной реакцией политических элит других стран.
"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", - сказал Нарышкин.
Он выразил надежду, что инцидент с задержанием граждан России в Белоруссии будет исчерпан и преодолен. "Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", - подчеркнул глава СВР.
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