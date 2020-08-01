Дипломаты РФ накануне встретились с задержанными в Белоруссии россиянами
1 августа 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Консул посольства России в Минске Кирилл Плетнев утром в субботу, 1 августа, заявил, что дипломаты РФ встретились в одном из пенитенциарных учреждений Белоруссии c 33 задержанными россиянами.
Согласно последней информации, накануне вечером состоялась встреча заведующего консульским отделом и консула с 33 гражданами Российской Федерации, которые ранее были задержаны на территории Белоруссии.
Напомним, ранее в Кремле выразили уверенность в том, что в Минске смогут разобраться в ситуации с задержанием россиян. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений".
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