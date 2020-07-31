Песков: Задержание россиян в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений»
31 июля 2020, 13:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что в Белоруссии смогут разобраться в ситуации с задержанием российских граждан. По его словам, это «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», поэтому он надеется, что людей скоро отпустят.
«Безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», - высказал официальный представитель Кремля.
Песков убежден, что в самое ближайшее время белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что задержанные на территории Белоруссии россияне не совершали каких-либо противоправных действий.
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