Песков: Задержание россиян в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений»

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31 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что в Белоруссии смогут разобраться в ситуации с задержанием российских граждан. По его словам, это «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», поэтому он надеется, что людей скоро отпустят.

«Безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков убежден, что в самое ближайшее время белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что задержанные на территории Белоруссии россияне не совершали каких-либо противоправных действий.