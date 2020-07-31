В Кремле заявили, что задержанные в Минске россияне не совершали противоправных действий

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31 июля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 31 июля, заявил, что задержанные на территории Белоруссии россияне не совершали каких-либо противоправных действий.

Дмитрий Песков сегодня в разговоре с журналистами подчеркнул, что граждане России не имели при себе ничего противозаконного, более того, у них были все необходимые документы.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, у задержанных россиян имелись билеты в Стамбул, Установлено также, что люди, о которых идет речь, являются сотрудниками частного охранного предприятия.

Напомним, 29 июля, власти Белоруссии сообщили задержании 33 граждан РФ. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта".