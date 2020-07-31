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МИД Украины: Минск передал Киеву список задержанных россиян

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МИД Украины: Минск передал Киеву список задержанных россиян
Фото: флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Минск передал Украине список задержанных граждан РФ, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.

«МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», - пояснил он.

Кулеба отметил, что правоохранители активно работают над списком. По его словам, всех задержанных проверят на предмет гражданства Украины. Он напомнил, что у них в стране нет возможности иметь двойное гражданство.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», - добавил он.

Ранее посол РФ в Белоруссии Мезенцев официально объяснил цель задержанных на белорусской территории граждан России и назвал причину их нахождения в местном санатории.

БА

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