МИД Украины: Минск передал Киеву список задержанных россиян
31 июля 2020, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Минск передал Украине список задержанных граждан РФ, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
«МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», - пояснил он.
Кулеба отметил, что правоохранители активно работают над списком. По его словам, всех задержанных проверят на предмет гражданства Украины. Он напомнил, что у них в стране нет возможности иметь двойное гражданство.
«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», - добавил он.
Ранее посол РФ в Белоруссии Мезенцев официально объяснил цель задержанных на белорусской территории граждан России и назвал причину их нахождения в местном санатории.
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