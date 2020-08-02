Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в «антироссийские игры»
2 августа 2020, 07:56[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Белоруссию «откровенно» начинают завлекать в «игры против России».
«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», - пояснил он.
Так он прокомментировал разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея по телефону. Главу внешнеполитического ведомства республики пригласили в качестве почетного гостя на встречу министров Литвы, Польши и Украины.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с задержанными под Минскими россиянами необходимо обращаться «аккуратно».
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