Политтехнолог сообщил о возможном онкологическом заболевании у Лукашенко

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1 августа 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

У президента Белоруссии Александра Лукашенко, возможно, обнаружили злокачественное новообразование. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Владислав Рогимов, отечественный политтехнолог.

Согласно сведениям от источника в администрации Лукашенко, которыми Рогимов поделился с подписчиками накануне, глава государства с четверга находится под наблюдением медицинских специалистов в связи с осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции и повышенным давлением. Кроме того, как отметил политтехнолог, в его распоряжение поступила информация о том, что врачи обнаружили у белорусского лидера в ходе обследования онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон, украинский журналист, назвал возможные места для побега Александра Лукашенко в случае его отстранения от власти.