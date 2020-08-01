Политтехнолог сообщил о возможном онкологическом заболевании у Лукашенко
1 августа 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]
У президента Белоруссии Александра Лукашенко, возможно, обнаружили злокачественное новообразование. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Владислав Рогимов, отечественный политтехнолог.
Согласно сведениям от источника в администрации Лукашенко, которыми Рогимов поделился с подписчиками накануне, глава государства с четверга находится под наблюдением медицинских специалистов в связи с осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции и повышенным давлением. Кроме того, как отметил политтехнолог, в его распоряжение поступила информация о том, что врачи обнаружили у белорусского лидера в ходе обследования онкологическое заболевание.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон, украинский журналист, назвал возможные места для побега Александра Лукашенко в случае его отстранения от власти.
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