Гордон перечислил возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения

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31 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Одним из сценариев развития ситуации в Белоруссии после выборов 9 августа может стать повторение украинских событий 2014 года, когда был свергнут президент страны Виктор Янукович. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Гордон допустил, что в результате предполагаемых будущих беспорядков в Минске главе государства Александру Лукашенко придется бежать из Белоруссии. По словам журналиста, процитированного «ПолитНавигатором», президент может уехать в Москву, Киев или Пекин.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный эксперт Сергей Марков заявил о подготовке свержения Лукашенко Западом.