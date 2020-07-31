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Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Jörg Carstensen / globallookpress.com

Запад готовит свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко по сценарию, который в 2014 году был реализован в отношении украинского лидера Виктора Януковича. Соответствующую точку зрения на своей странице в социальной сети Facebook высказал Сергей Марков, российский политический эксперт.

Специалист отметил, что агентура стран Североатлантического альянса в белорусском руководстве пытается поссорить Лукашенко с Москвой и заставить его «проводить политику равноудаленности от России и от Запада». В дальнейшем президента бывшей советской республики должны свергнуть, как Януковича, предсказал Марков.

Ранее в пятницу сообщалось, что аналитик Антон Давидченко озвучил вероятный сценарий цветной революции в Белоруссии.

ДЦ

В мире

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

Запад готовит свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко по сценарию, который в 2014 году был реализован в отношении Виктора Януковича. Соответствующую точку зрения высказал эксперт Сергей Марков.

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