Раскрыт возможный сценарий цветной революции в Белоруссии с целью свержения Лукашенко

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31 июля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Ридус»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Эксперт Антон Давидченко раскрыл возможный сценарий цветной революции в Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как полагает Давидченко, в день выборов, которые состоятся 9 августа, в прессе и Telegram-каналах будут тиражироваться данные фейковых экзитполов, свидетельствующие о том, что Лукашенко не выиграл в первом туре. Кроме того, СМИ покажут толпы людей, голосующих за соперника главы государства Светлану Тихановскую.

Оппозиция призовет своих сторонников выходить вечером на митинги в белорусских городах, отметил аналитик. Данные акции должны спровоцировать руководство страны на жесткие ответные меры.

Антон Давидченко предположил, что массовые митинги продолжатся в последующие дни. Эксперт отметил, что в этом случае минские власти могут «дрогнуть».

Ранее сообщалось, что политолог из России Богдан Безпалько назвал способы свергнуть Александра Лукашенко без отправки в страну бойцов частных военных компаний.