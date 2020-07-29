Политолог предсказал крах Белоруссии в случае выхода из Союзного государства с РФ

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29 июля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Взгляд»

Флаг Белоруссии на акции в Минске, Evgeny / globallookpress.com

Алексей Дзермант, минский политический эксперт, прокомментировал заявление кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что страна должна выйти из Союзного государства с Российской Федерацией. По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

Дзермант, ставший собеседником интернет-издания «Взгляд», назвал слова Тихановской «нонсенсом». Как отметил политолог, союз с Москвой дал Белоруссии «очень многое». Отказ от интеграции с РФ приведет бывшую советскую республику к краху, предсказал Алексей Дзермант.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма.