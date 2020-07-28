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Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о принадлежности Крыма

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Светлана Тихановская, соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства, ответила на вопрос представителей СМИ о принадлежности Крымского полуострова. Официальный Минск не признает регион частью России.

Тихановская, ставшая собеседницей «Еврорадио», заявила, что с юридической точки зрения, Крым является украинской территорией, а фактически – российской. Политик попросила журналистов больше не «мучить» ее этим вопросом.

Ранее сообщалось, что священнослужитель с Украины Афанасий (Шкурупий) призвал казнить президента страны Владимира Зеленского за «предательство» в Донбассе.

ДЦ

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