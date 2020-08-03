Леонид Кравчук знает как восстановить мир на Донбассе

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3 августа 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Новый представитель Украины на Минских переговорах, бывший президент страны Леонид Кравчук считает, что ситуация с урегулированием военного конфликта на Донбассе не является тупиковой. В первую очередь, важно определить, какие цели преследуют жители Юго-Востока страны. После можно вести речь об уступках и компромиссах.



При этом важно указать на вещи, которые нельзя считать компромиссными. Это суверенитет, независимость и территориальное единство границ, подчеркнул Кравчук. Минские соглашения не дают никакого результата и трактуются сторонами на свой лад. По заявлениям жителей Донбасса, они хотят суверенитета. "Ранее я общался с жителями ЛДНР по вопросам требований, но никаких пожеланий и просьб не услышал", - отметил украинский представитель.



Кравчук акцентировал внимание на важности участия в переговорах западных партнёров. Помимо этого на территории Донбасса можно было бы создать территорию свободной экономической зоны. Это позволит привлечь в регион инвестиции.



В Агентстве моделирования ситуаций напомнили Кравчуку его деятельность, которой он занимался во время СССР. Будучи главным идеологом коммунистической партии Украины, он мог чёрное назвать белым, что вызывает к бывшему политику определённое недоверие.



С 27 июля стороны согласились на перемирие. Развитие дальнейших событий напрямую зависит от результатов переговоров Минской четвёрки.



