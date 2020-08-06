Избежавший ареста в Белоруссии россиянин поведал об «игре» Лукашенко с задержанием «боевиков»

Задержание в Белоруссии «российских боевиков», заподозренных властями страны в попытке дестабилизации внутренней ситуации, является «игрой» Александра Лукашенко. Об этом рассказал гражданин РФ, избежавший ареста в соседнем государстве, так как в последний момент он отказался от поездки.
Как выразился мужчина, «там, где политика, закон поднимает лапки». По словам собеседника «Московского комсомольца», Лукашенко хочет во что бы то ни стало сохранить за собой должность президента, поэтому и «устроил самодеятельность». Россиянин предположил, что на задержание его коллег белорусский лидер пошел от безысходности.
Мужчина поведал, что арестованная группа изначально должна была лететь в Турцию через Минск, однако не попала на самолет. Собеседник СМИ выразил уверенность в том, что россиян изначально пытались подставить.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Анатолий Вассерман предсказал «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от Москвы.
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