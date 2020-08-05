Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ
5 августа 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ИА REGNUM
Белорусский президент Александр Лукашенко окажется под пропагандистскими ударами Запада в случае отрыва страны от Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.
По словам эксперта, ставшего собеседником ИА REGNUM, западные государства готовы временно забыть о проблемах в отношениях с Минском ради отрыва Белоруссии от Москвы. Если данная цель будет достигнута, Лукашенко «все припомнят», предсказал Вассерман. По его словам, Запад обрушит на главу государства «пропагандистские удары» и «уничтожит» его.
Ранее в среду сообщалось, что в Совете Федерации предрекли трагедию в случае вступления Белоруссии в НАТО или Евросоюз.
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