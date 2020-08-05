Специалист по цветным революциям назвал возможный срок «огромного Майдана» против Лукашенко

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5 августа 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, x99 / globallookpress.com

Запад готовит протесты в день выборов президента Белоруссии с целью поставить под сомнение легитимность главы государства Александра Лукашенко, который должен заявить о своей победе после первого тура голосования. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал специалист по цветным революциям Антон Давидченко.

По словам эксперта, ставшего собеседником «Московского комсомольца», если у противников Лукашенко «не получится огромного Майдана» в августе, то он обязательно будет организован в ноябре. Предлогом для массовых протестных выступлений должно стать намеченное на конец 2020 года подписание большого пакета документов, предусматривающих интеграцию Белоруссии и Российской Федерации. Президента обвинят в планах ликвидировать белорусскую государственность, предсказал Давидченко.

Ранее сообщалось, что Алексей Пушков, сенатор Совета Федерации, назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии.