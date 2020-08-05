Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Специалист по цветным революциям назвал возможный срок «огромного Майдана» против Лукашенко

, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Специалист по цветным революциям назвал возможный срок «огромного Майдана» против Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, x99 / globallookpress.com

Запад готовит протесты в день выборов президента Белоруссии с целью поставить под сомнение легитимность главы государства Александра Лукашенко, который должен заявить о своей победе после первого тура голосования. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал специалист по цветным революциям Антон Давидченко.

По словам эксперта, ставшего собеседником «Московского комсомольца», если у противников Лукашенко «не получится огромного Майдана» в августе, то он обязательно будет организован в ноябре. Предлогом для массовых протестных выступлений должно стать намеченное на конец 2020 года подписание большого пакета документов, предусматривающих интеграцию Белоруссии и Российской Федерации. Президента обвинят в планах ликвидировать белорусскую государственность, предсказал Давидченко.

Ранее сообщалось, что Алексей Пушков, сенатор Совета Федерации, назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии.

ДЦ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью