На Украине назвали возможный сценарий отстранения Лукашенко Западом и Россией
4 августа 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]
Поссорившийся с Российской Федерацией президент Белоруссии Александр Лукашенко рискует быть отстраненным от власти по сценарию, который был опробован в прошлом году в Молдавии. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, политический эксперт с Украины.
По словам Джангирова, Лукашенко может попасть «под двойной удар» России и Запада, повторив судьбу молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка. Как напомнил процитировавший аналитика ресурс «ПолитНавигатор», в июне 2019-го во время внутреннего кризиса в Молдавии Россия, Евросоюз и США синхронно заявили, что не хотят видеть во главе бывшей советской республики заподозренного в коррупции Плахотнюка и его выдвиженцев. В итоге предприниматель был вынужден покинуть страну.
Ранее сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин проинформировал об отъезде из Белоруссии разыскиваемых там «чоповцев» из России.
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