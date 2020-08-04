Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

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4 августа 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс»

Писатель и политик Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Около 170 российских «боевиков», объявленных властями Белоруссии в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики. Об этом рассказал Захар Прилепин.

Отечественный писатель и политик поведал, что некоторое время назад на территорию Белоруссии прибыли несколько групп, относящихся к некоему «ЧОП». Все эти люди переправлялись транзитом в третью страну. Власти республики задержали одну из групп, остальные россияне уехали и в настоящий момент находятся в конечном пункте назначения, где выполняют возложенные на них задачи, отметил Прилепин.

Ранее сегодня стало известно, что армия Белоруссии проведет сборы в граничащей с РФ Витебской области.