Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Белоруссия объявила о проведении военных сборов в граничащем с Россией регионе

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия объявила о проведении военных сборов в граничащем с Россией регионе
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Белоруссия проведет военные сборы на территории Витебской области, которая граничит с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделали сегодня в министерстве обороны бывшей советской республики.

По словам процитированной отечественными интернет-СМИ Натальи Гаврусик, которая является официальным представителем белорусского военного ведомства, сборы, стартующие 11 августа, носят плановый характер.

Ранее появились сведения, согласно которым проживающие в Витебской области граждане получают повестки от военкоматов. В грядущих сборах примут участие отслужившие в армии мужчины в возрасте до тридцати пяти лет.

ДЦ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью