Белоруссия объявила о проведении военных сборов в граничащем с Россией регионе

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Белоруссия проведет военные сборы на территории Витебской области, которая граничит с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделали сегодня в министерстве обороны бывшей советской республики.

По словам процитированной отечественными интернет-СМИ Натальи Гаврусик, которая является официальным представителем белорусского военного ведомства, сборы, стартующие 11 августа, носят плановый характер.

Ранее появились сведения, согласно которым проживающие в Витебской области граждане получают повестки от военкоматов. В грядущих сборах примут участие отслужившие в армии мужчины в возрасте до тридцати пяти лет.