Белоруссия объявила о проведении военных сборов в граничащем с Россией регионе
4 августа 2020, 11:53[ «Аргументы Недели» ]
Белоруссия проведет военные сборы на территории Витебской области, которая граничит с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделали сегодня в министерстве обороны бывшей советской республики.
По словам процитированной отечественными интернет-СМИ Натальи Гаврусик, которая является официальным представителем белорусского военного ведомства, сборы, стартующие 11 августа, носят плановый характер.
Ранее появились сведения, согласно которым проживающие в Витебской области граждане получают повестки от военкоматов. В грядущих сборах примут участие отслужившие в армии мужчины в возрасте до тридцати пяти лет.
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