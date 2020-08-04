Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

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4 августа 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В Белоруссии готовится срочная мобилизация. Соответствующую информацию распространили некоторое время назад в мессенджере Telegram.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов канала WarGonzo, военкоматы, в частности, рассылают повестки жителям Витебской области, которая граничит с Россией. Мобилизации подлежат ранее отслужившие в армии мужчины в возрасте до тридцати пяти лет. Предполагается, что сборы, в которых им предстоит участвовать, начнутся после выборов президента Белоруссии и продлятся в течение двадцати пять дней.

Ранее сообщалось, что Руслан Бортник, украинский эксперт, допустил «военное воздействие» России в отношении Белоруссии.