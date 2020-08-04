Алексей Пушков раскрыл единственную причину интереса Запада к Белоруссии
4 августа 2020, 16:17[ «Аргументы Недели» ]
Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации, раскрыл единственную причину интереса Запада к Белоруссии. По данному вопросу сенатор высказался во вторник в личном микроблоге в Twitter.
Белорусский президент Александр Лукашенко в своем сегодняшнем обращении к согражданам отметил, что Запад в последнее время стал проявлять «все более предметный интерес» к стране. Как написал Пушков, комментируя эти слова, интерес западных государств состоит только в том, чтобы оторвать Белоруссию от РФ и поменять политический режим в Минске.
Ранее сообщалось, что украинский эксперт Дмитрий Джангиров назвал возможный сценарий отстранения от власти Александра Лукашенко с участием Москвы.
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