Алексей Пушков раскрыл единственную причину интереса Запада к Белоруссии

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4 августа 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации, раскрыл единственную причину интереса Запада к Белоруссии. По данному вопросу сенатор высказался во вторник в личном микроблоге в Twitter.

Белорусский президент Александр Лукашенко в своем сегодняшнем обращении к согражданам отметил, что Запад в последнее время стал проявлять «все более предметный интерес» к стране. Как написал Пушков, комментируя эти слова, интерес западных государств состоит только в том, чтобы оторвать Белоруссию от РФ и поменять политический режим в Минске.

Ранее сообщалось, что украинский эксперт Дмитрий Джангиров назвал возможный сценарий отстранения от власти Александра Лукашенко с участием Москвы.