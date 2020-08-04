Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию, а Запад проявляет интерес
4 августа 2020, 12:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять хорошие отношения с республикой. По его словам, западные страны и Китай тоже проявили к ним свою заинтересованность.
«Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга», - высказал он в ходе обращения к парламенту и народу.
Ранее СМИ опубликовали кадры, на которых можно заметить колонну белорусской бронетехники около границы России.
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