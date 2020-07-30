Эксперт оценил возможное ухудшение отношений между Москвой и Минском на фоне задержания россиян

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию с задержанием российских граждан на территории Белоруссии. По его словам, Москве и Минску невыгодно «ссориться» друг с другом.

«Точно мы пока ничего сказать не можем, но давайте посмотрим, как эта история повлияет на отношения РФ и Белоруссии. Это может быть ударом по Белоруссии, потому что ее президент всю жизнь играл по простой схеме – все, кто за Россию, все за меня, все, кто против России, против меня. Обладая пророссийским большинством, Лукашенко всегда выигрывал выборы», - пояснил он.

Журавлев отметил, что Москва всегда дружественно отзывается о белорусском политическом руководстве. По его словам, сейчас ситуация в стране изменилась – «пришло новое поколение», поэтому у Александра Лукашенко возникло так много проблем с выборами. Он добавил, чем «хуже будут российско-белорусские отношения, тем сложнее будет сохранять власть» действующему президенту республики. Конфликт между странами для его предвыборной кампании является серьезным ударом, подчеркнул эксперт.

Ранее анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание, заявил, что «отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах страны».