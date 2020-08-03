Политолог: Лукашенко будет торговаться с Путиным за задержанных россиян
3 августа 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Политолог, председатель президиума организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов разъяснил позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении ситуации с задержанными из России гражданами.
«Освободить задержанных Россиян после выборов в президенты Белоруссии было бы рационально и правильно. Но в таком случае Лукашенко будет торговаться с Россией за задержанных», - пояснил он.
Лукьянов отметил, что Лукашенко захочет получить «свою выгоду» от освобождения россиян и разрешение вопроса может затянуться на долгие месяцы. Однако он не исключает, что данная ситуация негативно скажется на отношениях между странами. И если белорусский лидер в случае удачного окончания предвыборной кампании захочет наладить диалог с Россией, то поведение РФ не предугадать, добавил он.
Ранее СМИ опубликовали кадры, на которых можно заметить колонну белорусской бронетехники около границы России.
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