В Совфеде предрекли трагедию в случае вступления Белоруссии в НАТО или Евросоюз

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5 августа 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич, council. gov.ru / globallookpress.com

Вступление Белоруссии в Североатлантический альянс или Европейский союз стало бы трагедией. С соответствующим заявлением выступили в российском Совете Федерации.

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал для НСН недавнее высказывание кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева о том, что с территории страны следует постепенно вывести российские военные объекты. По словам отечественного парламентария, гипнотическое присоединение Минска к НАТО или ЕС «станет трагедией для единого русского народа». Как выразился Клинцевич, реализация подобного сценария «будет означать, что нас победили и развели».

Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме предложили разделить Украину вместе с НАТО.