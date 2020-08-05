В Совфеде предрекли трагедию в случае вступления Белоруссии в НАТО или Евросоюз
5 августа 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Вступление Белоруссии в Североатлантический альянс или Европейский союз стало бы трагедией. С соответствующим заявлением выступили в российском Совете Федерации.
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал для НСН недавнее высказывание кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева о том, что с территории страны следует постепенно вывести российские военные объекты. По словам отечественного парламентария, гипнотическое присоединение Минска к НАТО или ЕС «станет трагедией для единого русского народа». Как выразился Клинцевич, реализация подобного сценария «будет означать, что нас победили и развели».
Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме предложили разделить Украину вместе с НАТО.
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