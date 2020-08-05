В Госдуме России предложили разделить территорию Украины вместе с НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе Российской Федерации предложили разделить территорию Украины вместе с Североатлантическим альянсом. С соответствующим призывом выступил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, для России наступило «выгодное время» для присоединения территорий в связи с ситуацией в США, где действующий президент Дональд Трамп «теряет власть», а его главный конкурент на грядущих выборах Джо Байден «еще ничего не получил».

Как пишет «ПолитНавигатор», Владимир Жириновский предложил провести в Москве встречу с представителями НАТО, где будет решена судьба Украины. По словам депутата, Львов можно сделать столицей независимой Галиции. Области, составляющие Новороссию и Малороссию, нужно присоединить к РФ, отметил Жириновский.

Ранее сообщалось, что эксперт Алексей Кочетков заявил о подготовке украинских ультраправых к нападению на Крым и Донбасс.