В Госдуме России предложили разделить территорию Украины вместе с НАТО
5 августа 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]
В Государственной Думе Российской Федерации предложили разделить территорию Украины вместе с Североатлантическим альянсом. С соответствующим призывом выступил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.
По словам Жириновского, для России наступило «выгодное время» для присоединения территорий в связи с ситуацией в США, где действующий президент Дональд Трамп «теряет власть», а его главный конкурент на грядущих выборах Джо Байден «еще ничего не получил».
Как пишет «ПолитНавигатор», Владимир Жириновский предложил провести в Москве встречу с представителями НАТО, где будет решена судьба Украины. По словам депутата, Львов можно сделать столицей независимой Галиции. Области, составляющие Новороссию и Малороссию, нужно присоединить к РФ, отметил Жириновский.
Ранее сообщалось, что эксперт Алексей Кочетков заявил о подготовке украинских ультраправых к нападению на Крым и Донбасс.
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