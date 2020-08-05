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Политолог заявил о подготовке неонацистов Украины к нападению на Крым и Донбасс

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Политолог заявил о подготовке неонацистов Украины к нападению на Крым и Донбасс
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские неонацистские организации готовятся к нападению на самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым. С таким заявлением выступил политический эксперт Алексей Кочетков, пишут интернет-СМИ.

По словам специалиста, сверхзадачей запрещенного в России Национального корпуса и прочих праворадикальных структур является «возвращение» Крыма и полная зачистка всего, что связано с русским народом.

Как отметил Кочетков, для реализации вынашиваемых ими агрессивных планов ультраправые должны захватить власть в Киеве. Политолог назвал вероятным подобный вариант развития событий в бывшей советской республике.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный аналитик Владимир Орлов рассказал, почему Соединенным Штатам выгодно продолжение вооруженного конфликта в Донбассе.

ДЦ

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