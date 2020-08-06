Генерал РФ предрек ответ Минску в случае попытки выдачи Украине задержанных «боевиков»

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6 августа 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Герой России генерал-майор Сергей Липовой предсказал, как Москва ответит Белоруссии в случае попытки властей страны выдать Украине «боевиков», задержанных под Минском на прошлой неделе. Предполагается, что часть этих людей воевали в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Липовой, ставший собеседником «Московского комсомольца», спрогнозировал, что РФ «предпримет любые меры, вплоть до самых жестких» с целью недопущения экстрадиции и возвращения россиян на родину. Москва не позволит выдать задержанных Киеву, отметил генерал.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о присоединении Крыма к России в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону.