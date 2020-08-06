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Лукашенко: «Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли»

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко: «Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Во время интервью Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону была затронута тема присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации в 2014 году. Это следует из анонса интервью, размещенного в социальной сети Facebook супругой Гордона Алесей Бацман.

«Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли», - процитировала Бацман одно из высказываний белорусского президента в разговоре с украинским журналистом.

Видеоинтервью с Лукашенко должно появиться в интернете сегодня вечером.

Ранее эксперт Анатолий Вассерман рассказал об угрозе для России в случае превращения Белоруссии в «Северную Украину».

ДЦ

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