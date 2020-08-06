Лукашенко: «Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли»
6 августа 2020, 16:10[ «Аргументы Недели» ]
Во время интервью Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону была затронута тема присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации в 2014 году. Это следует из анонса интервью, размещенного в социальной сети Facebook супругой Гордона Алесей Бацман.
«Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли», - процитировала Бацман одно из высказываний белорусского президента в разговоре с украинским журналистом.
Видеоинтервью с Лукашенко должно появиться в интернете сегодня вечером.
Ранее эксперт Анатолий Вассерман рассказал об угрозе для России в случае превращения Белоруссии в «Северную Украину».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.