Вассерман поведал об угрозе для России в случае превращения Белоруссии в «Северную Украину»

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6 августа 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Вероятное превращение Белоруссии в «Северную Украину», которое повлечет нарушение интеграционных связей страны с Российской Федерацией, нанесет ущерб не только Минску, но и Москве. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал эксперт Анатолий Вассерман.

По словам Вассермана, ставшего собеседником отечественного издания «Украина.ру», в случае превращения Белоруссии в недружественное государство под угрозой окажется работа российских нефте- и газопроводов, через которые РФ поставляет свои углеводороды западноевропейским потребителям.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети разместили возможный план Майдана против белорусского лидера Александра Лукашенко.