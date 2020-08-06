Вассерман поведал об угрозе для России в случае превращения Белоруссии в «Северную Украину»
6 августа 2020, 13:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Вероятное превращение Белоруссии в «Северную Украину», которое повлечет нарушение интеграционных связей страны с Российской Федерацией, нанесет ущерб не только Минску, но и Москве. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал эксперт Анатолий Вассерман.
По словам Вассермана, ставшего собеседником отечественного издания «Украина.ру», в случае превращения Белоруссии в недружественное государство под угрозой окажется работа российских нефте- и газопроводов, через которые РФ поставляет свои углеводороды западноевропейским потребителям.
Ранее в четверг сообщалось, что в сети разместили возможный план Майдана против белорусского лидера Александра Лукашенко.
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