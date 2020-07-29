США выводит из Германии войска

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29 июля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото: globallookpress.com/ Sgt. 1st Class Jason Hull

Вывод американских войск из Германии оказался более значительным. Это удивило немецких журналистов. Они рассказали о переносе американской штаб-квартиры с немецкой территории.

Раньше говорилось о выводе около 10 тысяч американских солдат. Теперь речь идет о 12 тысячах. Штаб-квартира будет перенесена в Бельгию. Раньше она находилась в Штутгарте.

«Около 6 400 солдат вернутся в Соединенные Штаты, остальные будут распределены между других европейских стран», — сообщила немецкая die Zeit.

Кое-какой контингент в Германии еще останется. Вашингтон выводит 12 из 36 тысяч американских военнослужащих. Официальным поводом для этого стало недовольство Трампа. Он заявил, что Германия богатая страна, поэтому должна больше тратить на свою безопасность.