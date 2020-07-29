США выводит из Германии войска

«Около 6 400 солдат вернутся в Соединенные Штаты, остальные будут распределены между других европейских стран», — сообщила немецкая die Zeit.
Кое-какой контингент в Германии еще останется. Вашингтон выводит 12 из 36 тысяч американских военнослужащих. Официальным поводом для этого стало недовольство Трампа. Он заявил, что Германия богатая страна, поэтому должна больше тратить на свою безопасность.
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