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Глава МИД Германии, после приказа Трампа сократить военных в ФРГ, оценивает отношения с США как сложные

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Германии, после приказа Трампа сократить военных в ФРГ, оценивает отношения с США как сложные
Хайко Маас, фото из соцсети

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными после того, как глава Белого дома Дональд Трамп отдал приказ о сокращении численности американских военных в Германии в ближайшее время.

Сейчас в Германии численность американских военных составляет 34,5 тысяч человек. Трамп приказал сократить к сентябрю этого года военный персонал в ФРГ на 9,5 тысяч человек.

Глава МИД ФРГ заявил, что если начнется вывод части американских войск, Берлин примет это к сведению. Он в интервью изданию Bild am Sonntag подчеркнул, что в Германии высоко ценят сотрудничество с американскими вооруженными силами, которое развивалось в течение десятилетий и было в интересах как ФРГ, так и США.

ИЧ

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