США разместили часть немецкого контингента в Польше

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3 августа 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото: globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Часть контингента Пентагона из Германии переведена в Польшу. Там Вашингтон увеличивает численность своих военнослужащих на 1000 человек.

Количество военнослужащих польского контингента Вашингтона теперь увеличена до 5,5 тысяч человек. Раньше там находились 4500 американских военных.

«Двумя днями ранее США объявили о выводе почти 12 000 солдат из Германии», — пояснила немецкая газета die Zeit: «Часть войск планируется вернуть в США, часть перебросить в другие европейские страны».

Вывод американских войск уже вызвал критику по обе стороны океана. На этой ротации настоял Дональд Трамп. Он требует от Германии увеличения расходов на оборону.