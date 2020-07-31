США перебросят к российским границам еще 1000 солдат

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, США разместят в Польше не менее 1000 солдат. Об этом он говорил в пятницу, на следующий день после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон отправит на родину около 6400 военнослужащих из Германии и переместит почти 5600 в другие страны НАТО, включая Италию и Бельгию.

«По крайней мере, 1000 новых солдат будут развернуты в нашей стране», - сказал Блящак в интервью общественному радио «Единка». «У нас будет американское командование в Польше. Это командование будет управлять войсками, развернутыми вдоль восточного фланга НАТО», - добавил он.

«Это будет самый важный центр сухопутных войск в нашем регионе», - подчеркнул польский военный министр. Из его уст прозвучало сообщение о том, что Варшава и Вашингтон заключили соглашение о военном сотрудничестве. «Мы скоро подпишем окончательный договор с американцами».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что перемещение американских войск на восток Европы - является частью его более широкого плана по размещению американских вооруженных сил в глобальном масштабе, чтобы лучше противостоять ключевым угрозам со стороны России и Китая. Вывод войск США сократит присутствие американских военных в Германии примерно до 24 000 человек.